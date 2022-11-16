Reuters: Байден повідомив союзникам по G7 та НАТО, що в Польщі впала українська зенітна ракета

Президент США Джо Байден розповів союзникам по G7 та НАТО, що причиною вибуху у Польщі стала українська ракета із системи протиповітряної оборони. Унаслідок вибуху загинули двоє людей.

Про це Reuters повідомило джерело в Північноатлантичному альянсі.

Водночас українська влада офіційно зазначає, що на території Польщі впала російська ракета. Публічно у Польщі кажуть, що наразі невідомо, хто саме випустив ракету.