Польща офіційно підтвердила вибухи в Люблінському воєводстві. Уряд підвищив боєготовність війська

Уряд Польщі підвищив боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

«Сьогодні стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють відповідні служби. Процедури виконані, ухвалене рішення підвищити боєготовність підрозділів на місцях у нашій країні», — повідомив він.

За словами речника, польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору.

Мюллер також анонсував, що уряд Польщі оприлюднить повідомлення про інцидент, яке буде «чітким і зрозумілим по суті, щоб не було жодних перекручувань».

Канцелярія президента Польщі з посиланням на голову Управління національної безпеки Польщі Яцека Сіверу повідомила, що президент Анджей Дуда уже переговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.