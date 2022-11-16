«Україна має повне право на оборону». США покладають на росію відповідальність за ракетний інцидент у Польщі

Білий дім вважає росію винною у падінні ракети в Польщі, оскільки саме вона 15 листопада запустила шквал ракет по цивільній інфраструктурі України.
Про це йдеться в заяві Білого дому.
США поділяють попередню оцінку президента Польщі Анджея Дуди щодо падіння української ракети ППО та перебувають у тісному контакті з українськими фахівцями, щоб отримати додаткову інформацію, яка допоможе розслідуванню.
«Тим не менш, хоч би якими не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною стороною за цей трагічний інцидент є росія, яка обстріляла Україну ракетами [...]. Україна мала і має право на оборону. Ми ще раз висловлюємо нашу солідарність із народом України та наші співчуття у зв’язку зі втратами, яких він зазнав унаслідок цих варварських ударів», — ідеться в заяві.
- 15 листопада стало відомо про падіння ракети у прикордонному місті Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Унаслідок падіння ракети в польському місті загинули двоє людей.
- Імовірно, впала ракета С-300 російського виробництва з української ППО. Принаймні про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в розвідках. Польща офіційно поки не каже, хто саме випустив ракету. Розпочато розслідування. Окупанти традиційно звинувачують в ударі Україну.
- 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі. Reuters писало, що президент США Джо Байден казав союзникам по G7 та НАТО, що причиною вибуху в Польщі стала українська ракета із системи протиповітряної оборони.
- Україна вже запросила доступ до місця вибуху в Польщі. Як пише Reuters, польський президент Анджей Дуда заявив, що згоду на участь України в розслідуванні мають надати Польща та США.
- Президент Зеленський «не сумнівається» в тому, що в Польщі впала не українська ракета.