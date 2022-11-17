Польща може пустити Україну на місце вибуху ракети вже найближчим часом

Польська влада може надати доступ українським представникам до місця вибуху ракети на південному сході країни. Україна публічно попросила допуску туди для того, щоб долучитися до розслідування.

Про це розповів головний радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумох, пише Reuters.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначав, що для доступу до місця вибуху потрібна згода двох країн, які ведуть розслідування: Польщі та США.

«Українці просили надати доступ до місця розслідування. Якщо обидві сторони погодяться, і, наскільки я знаю, не буде заперечень з американської сторони, такий доступ може бути отриманий найближчим часом», — пояснив він.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра теж сказав, що, наскільки йому відомо, Дуда не проти того, щоб на місці події були українські спостерігачі.

Кумох розповів, що у Польщі є відеодокази щодо вибуху.

«Дійсно є відео, я б не хотів говорити про зміст тих відео, які я бачив у секретному режимі, але, звичайно, премʼєр-міністр надав таку інформацію, такі матеріали є», – сказав Кумох.