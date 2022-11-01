Україна запускає «Дунайський зерновий шлях» для експорту агропродукції

Україна запускає роботу «Дунайського зернового шляху» для експорту своєї агропродукції. Це дозволить й надалі вивозити зерно та інші товари.

Про це у Facebook написав гендиректор «Українського дунайського пароплавства» Дмитро Москаленко.

«Ще влітку ми передбачали, що рф може будь-якої миті спробувати зірвати «Зернову ініціативу». Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт «Дунайський зерновий шлях». Зокрема, УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових. Ми також домовилися з нашими румунськими партнерами — групою компаній TTS — про більш швидку та ефективну схему перевалки в порту Констанци», — зазначив він.

Москаленко підкреслив, що весь логістичний ланцюжок контролюється УДП. Завдяки більш швидкому процесу завантаження і розвантаження середній час обороту каравану скоротиться на 30%.

«Важлива складова проєкту — оснащення суден системами онлайн-контролю, відеоспостереження та збільшення кількісті судноводіїв в екіпажі. Це значно підвищує ефективність роботи флоту. За нашим прогнозами, у майбутньому баржевий караван зможе здійснювати до двох рейсів на місяць», — підкреслив він.

На другому етапі проєкту в УДП хочуть збудувати нові баржі та модернізувати тягу.