Україна запускає «Дунайський зерновий шлях» для експорту агропродукції

Україна запускає роботу «Дунайського зернового шляху» для експорту своєї агропродукції. Це дозволить й надалі вивозити зерно та інші товари.
Про це у Facebook написав гендиректор «Українського дунайського пароплавства» Дмитро Москаленко.
«Ще влітку ми передбачали, що рф може будь-якої миті спробувати зірвати «Зернову ініціативу». Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт «Дунайський зерновий шлях». Зокрема, УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових. Ми також домовилися з нашими румунськими партнерами — групою компаній TTS — про більш швидку та ефективну схему перевалки в порту Констанци», — зазначив він.
Москаленко підкреслив, що весь логістичний ланцюжок контролюється УДП. Завдяки більш швидкому процесу завантаження і розвантаження середній час обороту каравану скоротиться на 30%.
«Важлива складова проєкту — оснащення суден системами онлайн-контролю, відеоспостереження та збільшення кількісті судноводіїв в екіпажі. Це значно підвищує ефективність роботи флоту. За нашим прогнозами, у майбутньому баржевий караван зможе здійснювати до двох рейсів на місяць», — підкреслив він.
На другому етапі проєкту в УДП хочуть збудувати нові баржі та модернізувати тягу.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія навмисно блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі.
- Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем та обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, попри вихід росії з угоди.