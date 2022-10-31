Спецкоординаційний центр збільшив кількість інспекційних груп для перевірки українських суден із зерном

Після виходу росії із «зернової угоди» Спільний координаційний центр (СКЦ) збільшив кількість інспекційних груп для перевірки українських суден із агропродукцією.
Про це розповів керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, передає Укрінформ.
За його словами, росія в СКЦ всіляко заважала збільшенню кількості інспекційних груп. Їх було п’ять. Одна інспекція могла перевірити за день до чотирьох суден, коли в черзі стояли близько 200 кораблів. Таким чином росія створювала штучні перепони для експорту зерна через Босфор коридором у Чорному морі.
Відучора СКЦ збільшив кількість інспекційних груп до 10. Там немає представників росії, але немає і представників України, щоб уникнути спекуляцій з боку агресора.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія штучно блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі.
- Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.