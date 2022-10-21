The Jerusalem Post: В Україні загинули 10 іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами-камікадзе

В Україні, імовірно, загинули 10 іранських інструкторів, які консультували росіян щодо дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на анонімного українського чиновника, який повідомив про це агентству KAN.
Інформація зʼявилася після того, як США підтвердили наявність іранських інструкторів в окупованому Криму. Чиновник заявив, що 10 інструкторів були ліквідовані минулого тижня «українськими ударами». Інших подробиць він не надав.
Раніше українська розвідка повідомила, що іранські інструктори допомагають росіянам з керуванням дронами, перебуваючи у Криму та в окупованій частині Херсонської області, звідки Shahed-136 запускають по південних містах України. Центр національного спротиву зазначав, що іранці напряму керують запусками.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів. З моменту першого збиття на території України іранського Shahed-136 Сили протиповітряної оборони знищили 223 такі безпілотники.
- Іран офіційно не визнає передачу росії бойових безпілотників, попри наявність чисельних підтверджень.
- МЗС України через атаки дронів ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном, а Британія та ЄС запровадили санкції проти виробника дронів і трьох високопосадових військових.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів. Речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в українській армії наразі немає засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, але військові шукають вихід із ситуації.
- 18 жовтня Reuters із посиланням на джерела писало, що Іран відмовився продавати росії більш потужні дрони-камікадзе Arash, щоб США не отримали доступ до технологій.