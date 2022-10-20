Білий дім підтвердив використання росією іранських дронів-камікадзе у війні проти України

У Білому домі підтвердили розміщення іранських військовослужбовців у тимчасово окупованому Криму для допомоги росіянам атакувати інфраструктуру України дронами-камікадзе.

Про це повідомив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Associated Press.

Крім того, за даними США, Іран направив «відносно невелику кількість» особового складу до Криму для надання допомоги російським військам у запуску безпілотників іранського виробництва.

«У нас є інформація про те, що іранці розмістили у Криму інструкторів та техпідтримку, але пілотуванням займаються саме росіяни», — сказав Кірбі.

За його словами, у роботі іранських безпілотників траплялися збої, а дрони не відповідали стандартам, «на які очікували росіяни». У звʼязку з цим Іран вирішив перевезти кількох інструкторів та деяку технічну підтримку, щоб допомогти російським окупантам використати дрони з більшою летальністю.