Amnesty International назвала воєнним злочином російські обстріли енергоінфраструктури України

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України — воєнний злочин.

Про це заявила директорка AI зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс.

За її словами, в AI розуміють, що тактика росії має на меті підірвати промислове виробництво України, порушити роботу транспорту, а також посіяти страх і розпач, позбавивши мирних жителів тепла, електрики та води.

«Прицільне знищення росією української громадянської інфраструктури є незаконним. Моральний стан цивільного населення не є законною ціллю, а здійснення цих атак з єдиним завданням тероризувати громадянське населення — є воєнним злочином. Усі особи, відповідальні за накази та за скоєння цих злочинних нападів, мають бути притягнуті до відповідальності», — заявила Стразерс, додавши, що міжнародне співтовариство має терміново відреагувати на ці атаки.