Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України

Вранці 17 вересня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

У столиці зафіксовано пʼять ударів дронами, які пошкодили енергетичні обʼєкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

«Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години», — зазначив Шмигаль.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру області у Камʼянському районі.

«Пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС. Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни», — зазначив він.