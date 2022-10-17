Атака дронів на Київ: з-під завалів будинку дістали тіло загиблої жінки

З-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва, який зазнав удару ворожого дрона-камікадзе, дістали тіло загиблої жінки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані», — повідомив мер. На місці інциденту Кличко розповів, що загалом на Київ летіли 28 дронів, 23 з яких вдалося збити.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з третього поверху будинку вдалося врятувати літню жінку.