Після атаки ворожим дроном житлового будинку у Києві там стався вибух. Під завалами опинилися люди

Під час ранкової атаки на Київ дронів-камікадзе окупанти влучили до житловому будинку, де стався вибух.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На даний час із нього врятовані 18 людей. «За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів», — заявив мер. Він додав, що зараз уточнюється, чи є загиблі внаслідок цього інциденту.