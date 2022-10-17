У Києві пролунали вибухи

У Києві зранку чутно вибухи.

За словами мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі міста в середмісті столиці. «Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!» — закликав мер міста.

При цьому голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог атакував столицю дронами-камікадзе.

Пізніше Кличко заявив, що після атаки дронами в Шевченківському районі Києва почалася пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків, уточнюється інформація про постраждалих.