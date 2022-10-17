У Києві пролунали вибухи

У Києві зранку чутно вибухи.
За словами мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі міста в середмісті столиці. «Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!» — закликав мер міста.
При цьому голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог атакував столицю дронами-камікадзе.
Пізніше Кличко заявив, що після атаки дронами в Шевченківському районі Києва почалася пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків, уточнюється інформація про постраждалих.
10 жовтня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 80 ракет. Унаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Для ударів ворог використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Повітряні сили, а також Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.
Кількість загиблих унаслідок масованого ракетного удару окупантів по різних українських містах 10 жовтня зросла до 19. Загалом 105 людей дістали поранення.