Генштаб: Війська рф завдали у понеділок 84 ракетних та авіаударів

Протягом доби окупанти завдали 84 ракетних та авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для ударів ворог використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Повітряні сили, а також Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

«Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі», — підкреслили в Генштабі. Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував карту ракетних ударів по Україні.