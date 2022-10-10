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Війна. Росія атакувала ракетою житловий будинок у Запоріжжі, ЗСУ звільнили сім населених пунктів Луганщини, а з масового поховання в Лимані ексгумували перших загиблих. День 229: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Росія атакувала ракетою житловий будинок у Запоріжжі, ЗСУ звільнили сім населених пунктів Луганщини, а з масового поховання в Лимані ексгумували перших загиблих. День 229: онлайн

Зруйнований російською ракетою будинок в Запоріжжі, 9 жовтня 2022 року.

Reuters

Почалася двісті двадцять девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 9 жовтня — читайте тут.