Тексти Війна. Росія атакувала ракетою житловий будинок у Запоріжжі, ЗСУ звільнили сім населених пунктів Луганщини, а з масового поховання в Лимані ексгумували перших загиблих. День 229: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 10 жовтня 2022 Зруйнований російською ракетою будинок в Запоріжжі, 9 жовтня 2022 року. Reuters Почалася двісті двадцять девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 9 жовтня — читайте тут.