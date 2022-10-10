У Києві від російську удару загинули 5 людей, у Дніпропетровській області — 4

У Києві від масованої атаки загинули 5 людей, травмовані 47. Про це повідомила речниця Державної служби із надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

Врятувати вдалось 12 людей, із них 4 - із пошкоджених будинків. Рятувальники продовжують роботу на місцях подій.

Ганна Мамонова / «Бабель»

У Дніпропетровській області від масованої атаки росіян загинули чотири людини, ще 19 поранені, повідомив глава ОВА Валентин Резніченко. Росіяни скерували на область понад 10 ракет, чотири з них знищила Протиповітряна оборона. Удари були по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Є серйозні руйнування.

В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80 тисяч людей, енергетики вже працюють.

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Речниця Національної поліції Маряна Рева повідомила, що росіяни обстріляли 15 регіонів країни, включно із столицею. По країні відомо про 10 загиблих та 60 поранених.