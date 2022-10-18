МЗС України ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном

Міністерство закордонних справ України ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном. Відповідне подання направили на розгляд президента Володимира Зеленського.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у звʼязку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном», — зазначив він.
За його словами, Україна ніколи не займала антиіранської позиції, однак після допомоги агресору з боку Ірану це змінилося. Україна буде готова відновити відносини, коли Іран припинить постачати зброю росії.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». В МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.
- Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.
- За даними американської розвідки, тепер Іран готується поставити росіянам свої балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.