МЗС України ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном

Міністерство закордонних справ України ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном. Відповідне подання направили на розгляд президента Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у звʼязку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном», — зазначив він.

За його словами, Україна ніколи не займала антиіранської позиції, однак після допомоги агресору з боку Ірану це змінилося. Україна буде готова відновити відносини, коли Іран припинить постачати зброю росії.