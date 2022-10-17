«Укроборонпром» анонсував створення українського дрона-камікадзе з дальністю польоту в тисячу кілометрів

Державний концерн «Укроборонпром» анонсував створення нових українських дронів-камікадзе як відповідь на іранські дрони Shahed-136, що їх використовує росія. Там зазначають, що вони зможуть літати на дальність у тисячу кілометрів.

Про це пише «Укроборонпром» у своєму Facebook.

«Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. «Укроборонпром» працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування», — зазначили там.

Поки що концерн не розголошує подробиць розробки, але розповів кілька технічних деталей. Зокрема, ці дрони матимуть дальність польоту в тисячу кілометрів, а вагу бойової частини — 75 кілограмів.

Майже одночасно із анонсом «Укроборонпрому» про щось подібне розповіли у фонді «Повернись живим». Там зазначили, що вже давно працюють над фінансуванням зброї дальньої дії.