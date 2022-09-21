Окупаційний суд Криму дав 17 років вʼязниці заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу. Брати Ахтемови отримали по 15 і 13 років

Так званий верховний суд окупованого Криму засудив до 17 років увʼязнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а активістів Асана і Азіза Ахтемових — до 15 і 13 років.

Про це повідомляють «Ґрати».

Окрім тюремних термінів суд призначив штрафи. Джеляла зобовʼязали виплатити 700 тисяч рублів (426 тис. грн), а Ахтемових по 500 тисяч рублів (304 тис. грн).

Після відбуття терміну їм призначили ще нагляд: півтора року Джелялу і по року Ахтемовим.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав вироки помстою рф за супротив окупації земель кримськотатарського народу і за участь Джеляла у «Кримській платформі». Він заявив, що буде добиватися звільнення українських політвʼязнів.