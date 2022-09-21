Окупаційний суд Криму дав 17 років вʼязниці заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу. Брати Ахтемови отримали по 15 і 13 років

Так званий верховний суд окупованого Криму засудив до 17 років увʼязнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а активістів Асана і Азіза Ахтемових — до 15 і 13 років.
Про це повідомляють «Ґрати».
Окрім тюремних термінів суд призначив штрафи. Джеляла зобовʼязали виплатити 700 тисяч рублів (426 тис. грн), а Ахтемових по 500 тисяч рублів (304 тис. грн).
Після відбуття терміну їм призначили ще нагляд: півтора року Джелялу і по року Ахтемовим.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав вироки помстою рф за супротив окупації земель кримськотатарського народу і за участь Джеляла у «Кримській платформі». Він заявив, що буде добиватися звільнення українських політвʼязнів.
- 3 та 4 вересня 2021 року фсб рф у Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм предʼявили звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня фсб перекваліфікувала справу Джеляла на тяжче звинувачення. 23 вересня Джеляла звинуватили у зберіганні, передачі й носінні вибухових речовин. У листопаді до звинувачень додали контрабанду вибухового пристрою, а в грудні — заподіяння збитків. Попереднє розслідування російських силовиків завершено.
- При цьому у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне фсб продовжила обшуки у кримських татар. Також відомий випадок тортур.