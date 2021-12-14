Справа про «диверсію на газопроводі»: в окупованому Криму силовики провели нові обшуки у кримських татар

В окупованому Криму російські силовики провели чергові обшуки у кримських татар, одного з них вивозили в невідомому напрямку.
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Twitter.
«У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук в будинку кримських татар, що завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових», — написала вона.
Джапарова вимагає від Росії припинити репресії проти місцевого населення в Криму.
«Згідно з нормами міжнародного права, Росія як держава-окупант зобовʼязана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму і звільнити Нарімана Джеляла, Азіза і Асана Ахтемових, а також всіх незаконно утримуваних нею українських громадян», — додала заступниця глави МЗС України.
За даними правозахисної організації «Кримська солідарність», після обшуку Куртумера Чалгозова в наручниках забрали з будинку в невідомому напрямку.
Сам чоловік розповів, що перебував у машині з повʼязкою на очах, його відвезли до невідомої будівлі в Сімферополі, де допитували про диверсію газопроводу в селі Перевальне, в якій звинувачують Нарімана Джеляла та братів Ахтемових.
Чалгозов запевнив, що не має інформації про це. Силовики попередили, що незабаром на нього чекає повторний допит.
Окрім цього, у кримського татарина вилучили під час обшуку мобільний телефон, який поки що не повернули.
- 3 та 4 вересня ФСБ РФ в Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм висунули звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 23 вересня Джеляла звинуватили у зберіганні, передачі та носінні вибухових речовин, а у листопаді Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою.