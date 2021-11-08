В окупованому Криму заступнику голови Меджлісу Джелялу висунули нове звинувачення

Російська окупаційна влада висунула заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу нове звинувачення.
Про це у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов.
«Крім раніше висунутих звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи та в незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою, сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Тобто у незаконному переміщенні через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, здійсненого організованою групою», — написав Полозов.
За словами адвоката, санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Полозов додав, що стан здоров’я Джеляла задовільний, «настрій бадьорий».
- 3 та 4 вересня ФСБ РФ в Криму затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм предʼявили звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла на більш тяжке обвинувачення.
- 23 вересня Джеляла звинуватили у зберіганні, передачі та носінні вибухових речовин.