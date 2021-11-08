В окупованому Криму заступнику голови Меджлісу Джелялу висунули нове звинувачення

Російська окупаційна влада висунула заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу нове звинувачення.

Про це у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов.

«Крім раніше висунутих звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи та в незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою, сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Тобто у незаконному переміщенні через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, здійсненого організованою групою», — написав Полозов.

За словами адвоката, санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Полозов додав, що стан здоров’я Джеляла задовільний, «настрій бадьорий».