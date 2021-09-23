Окупаційна влада в Криму посилила звинувачення проти Нарімана Джеляла

Окупаційна влада в Криму висунула ще одне звинувачення заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу.

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов.

Раніше його звинувачували у здійсненні диверсії. Тепер же йому висунули звинувачення ще й зберіганні, передачі, носінні вибухових речовин.

«Свою вину в інкримінованих діяннях Наріман не визнає. Давати свідчення на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання», — зазначив адвокат.