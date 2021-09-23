Окупаційна влада в Криму посилила звинувачення проти Нарімана Джеляла

Окупаційна влада в Криму висунула ще одне звинувачення заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу.
Про це повідомив його адвокат Микола Полозов.
Раніше його звинувачували у здійсненні диверсії. Тепер же йому висунули звинувачення ще й зберіганні, передачі, носінні вибухових речовин.
«Свою вину в інкримінованих діяннях Наріман не визнає. Давати свідчення на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання», — зазначив адвокат.
- 3 та 4 вересня ФСБ РФ у Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм висунули звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла на більш тяжке обвинувачення.