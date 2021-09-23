Оккупационные власти в Крыму усилили обвинения против Наримана Джеляла

Оккупационные власти в Крыму выдвинули еще одно обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялу.
Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.
Ранее его обвиняли в совершении диверсии. Теперь же ему предъявили обвинение еще и в хранении, передаче, ношении взрывчатых веществ.
«Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания», — отметил адвокат.
- 3 и 4 сентября ФСБ РФ в Крыму задержала заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, а также активистов Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Им предъявлены обвинения в диверсии на газопроводе, а 6 сентября «суд» арестовал Джеляла на два месяца.
- 10 сентября ФСБ переквалифицировала дело Джеляла на более тяжкое обвинение.