ФСБ России подозревает Джеляла в диверсии на газопроводе. Операцию якобы организовало ГУР Украины

Российская Федеральная служба безопасности утверждает, что арестованный в оккупированном Крыму заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял был участником диверсии на газопроводе, которую якобы организовало Главное управление разведки Украины в Херсоне при участии Меджлиса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Джелял и еще двое подозреваемых крымских татар — Азиз и Асан Ахтемовы — были задержаны якобы за подрыв газопровода 23 августа в районе крымского населенного пункта Перевальное. Джеляла считают пособником, а Ахтемовых — исполнителями.

«Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года [...], а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», — заявили в ФСБ, отметив, что «диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым», которого ФСБ пыталась взорвать в Киеве в апреле 2019 года, а после искала на него компромат.

Российская спецслужба утверждает, что исполнителям диверсии обещали $2 тысячи, и они уже дали «признательные показания». На видео «двое задержанных», вероятно, Ахтемовы, рассказали, как «заложили взрывчатку» под участок трубы, которая сдетонировала через 5 часов.