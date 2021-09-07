ФСБ России подозревает Джеляла в диверсии на газопроводе. Операцию якобы организовало ГУР Украины

Российская Федеральная служба безопасности утверждает, что арестованный в оккупированном Крыму заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял был участником диверсии на газопроводе, которую якобы организовало Главное управление разведки Украины в Херсоне при участии Меджлиса.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Джелял и еще двое подозреваемых крымских татар — Азиз и Асан Ахтемовы — были задержаны якобы за подрыв газопровода 23 августа в районе крымского населенного пункта Перевальное. Джеляла считают пособником, а Ахтемовых — исполнителями.
«Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года [...], а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», — заявили в ФСБ, отметив, что «диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым», которого ФСБ пыталась взорвать в Киеве в апреле 2019 года, а после искала на него компромат.
Российская спецслужба утверждает, что исполнителям диверсии обещали $2 тысячи, и они уже дали «признательные показания». На видео «двое задержанных», вероятно, Ахтемовы, рассказали, как «заложили взрывчатку» под участок трубы, которая сдетонировала через 5 часов.
- 3—4 сентября сотрудники ФСБ задержали в Крыму заместителя главы Меджлиса Джеляла, а также Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
- После этого родственники и неравнодушные крымчане вышли к зданию ФСБ в Симферополе с протестом. Силовики задержали около 50 человек, отпустив примерно 40 на следующий день. Вскоре правозащитная «Крымская солидарность» сообщила, что полиция отпустила всех задержанных, кроме двух родственников Ахтемовых — брата и отца.
- Джелялу, Ахтемовым, Одаманову и Усеинову предъявили обвинение в диверсии. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Арестовали их 6 сентября.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».