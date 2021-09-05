Задержанному в Крыму замглавы Меджлиса выдвинули обвинения в «диверсии»

Задержанному в Крыму первому зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову выдвинули подозрение в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), по которой ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

По его словам, Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам подозрения и отказался участвовать в каких-либо следственных действиях. Чубаров добавил, что обвинения в диверсии предъявлены и двоюродным братьям Джелялова — Ахтемовым Азизу и Асану.

В Симферополе на 6 сентября запланированы суды по определению меры пресечения Джелялову, а также другим задержанным 3 и 4 сентября крымским татарам — Ахтемовым, Эльдару Одаманову и Шевкету Усеинову.

Как сообщает правозащитная «Крымская солидарность», российские силовики отпустили около 40 человек, которые вышли в субботу, 4 сентября, на акцию к зданию ФСБ России и были задержаны. На них составили протоколы по админстатье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Им грозят штрафы.