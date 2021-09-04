В оккупированном Крыму обыскали заместителя главы Меджлиса и увезли его в управление ФСБ России

В оккупированном Крыму силовики провели обыски у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля и увезли его с собой.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Лутфие Зудиева, отметив, что Джеляля вывезли утром 4 сентября.
По словам главы Центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заира Смедли, Джеляля увезли на автомобиле Фольксваген синего цвета.
Ранее заместитель главы Меджлиса сообщил, что ночью полиция провела обыск в доме Азиза Ахтемова в селе Первомайское Симферопольского района — якобы из-за взрыва в селе Перевальное.
«После обыска Азиза увезли. Его местонахождение пока неизвестно», — написал Джеляль.
По словам Зудиевой, кроме Джеляля и Ахтемова, 3 сентября сотрудники ФСБ увезли Эльдара Одаманова. Сейчас неизвестно, где его удерживают.
Позже глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в соцсети, что задержанный Джеляль находится в здании «Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь».
Сейчас прокуратура АР Крым и города Севастополя квалифицировала действия оккупантов по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
- Ранее прокуратура Крыма и правозащитные организации направили в Международный уголовный суд жалобу на незаконное перемещение крымских заключенных.
- Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму.
- В апреле Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о военных преступлениях России и подконтрольных ей боевиков на Донбассе.