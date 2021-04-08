Украина направила в МУС новое сообщение о военных преступлениях России во время боев за Иловайск и аэропорт Донецка

Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о военных преступлениях России и подконтрольных ей боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

Отмечается, что убийства происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом «Красного Креста», были совершены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.

Кроме того, во время обороны Донецкого аэропорта так называемый «министр обороны ДНР», и Вооруженные силы России запросили режим «тишины» для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минировании позиций ВСУ и после его завершения — вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 — захвачены в плен, одного пленного убили.

«Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающую «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству», — сообщили в Офисе генпрокурора.