Наказание за участие в «Крымской платформе». МИД Украины выразил протест из-за обысков в Крыму и задержания замглавы Меджлиса

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за очередных незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму, в частности замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите «Крымской платформы» 23 августа, а также как очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия, согласно нормам международного права, обязана «немедленно прекратить политические репрессии» против жителей временно оккупированного ею Крымского полуострова, а также выполнить положения резолюций Генассамблеи ООН относительно Крыма и приказа Международного суда ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Требуем от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины», — добавили в ведомстве и призвали международное сообщество осудить противоправные действия государства-оккупанта и усилить давление на РФ.