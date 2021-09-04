Наказание за участие в «Крымской платформе». МИД Украины выразил протест из-за обысков в Крыму и задержания замглавы Меджлиса

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за очередных незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму, в частности замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
«Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите «Крымской платформы» 23 августа, а также как очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Россия, согласно нормам международного права, обязана «немедленно прекратить политические репрессии» против жителей временно оккупированного ею Крымского полуострова, а также выполнить положения резолюций Генассамблеи ООН относительно Крыма и приказа Международного суда ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
«Требуем от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины», — добавили в ведомстве и призвали международное сообщество осудить противоправные действия государства-оккупанта и усилить давление на РФ.
- Напомним, 3—4 сентября сотрудники ФСБ задержали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля его забрали в Управление ФСБ РФ.
- Ранее прокуратура Крыма и правозащитные организации направили в Международный уголовный суд жалобу на незаконное перемещение крымских заключенных.
- Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму.