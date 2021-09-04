Покарання за участь у «Кримській платформі». МЗС України висловило протест через обшуки у Криму і затримання заступника голови Меджлісу

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через чергові незаконні обшуки і затримання в окупованому Криму, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

«Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті «Кримської платформи» 23 серпня, а також як чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова», — заявили в зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголосили, що Росія, згідно з нормами міжнародного права, зобов’язана «негайно припинити політичні репресії» проти мешканців тимчасово окупованого нею Кримського півострова, а також виконати положення резолюцій Генасамблеї ООН щодо Криму і наказу Міжнародного суду ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України», — додали у відомстві та закликали міжнародну спільноту засудити протиправні дії держави-окупанта і посилити тиск на РФ.