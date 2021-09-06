Оккупационный суд в Крыму на два месяца арестовал замглавы Меджлиса

«Киевский районный суд» Симферополя арестовал на два месяца заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом сообщила правозащитница Мумине Салиева.

Джелял пробудет под арестом до 4 ноября. «О такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения, мотивировав это тяжестью вменяемого преступления», — добавила она.

Кроме Джеляла, под арест отправили братьев Асана и Азиза Ахтемовых, подозреваемых в диверсии на газопроводе в районе Перевального (Симферопольский район).