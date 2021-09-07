ФСБ Росії підозрює Джеляла в диверсії на газопроводі. Операцію нібито організувало ГУР України

Російська Федеральна служба безпеки стверджує, що заарештований в окупованому Криму заступник голови Меджлісу Наріман Джелял був учасником диверсії на газопроводі, яку нібито організувало Головне управління розвідки України в Херсоні за участю Меджлісу.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських звʼязків ФСБ.

Джелял і ще двоє підозрюваних кримських татар — Азіз і Асан Ахтемови — були затримані нібито за підрив газопроводу 23 серпня в районі кримського населеного пункту Перевальне. Джеляла вважають посібником, а Ахтемових — виконавцями.

«Організаторами диверсії є Різа Ягʼяєв-Веліулаєв, агент Головного управління розвідки України, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року [...], а також його куратори — співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби «Таврія» Віктор Зелінський», — заявили у ФСБ, зазначивши, що «диверсія була санкціонована начальником ГУР України Кирилом Будановим», якого ФСБ намагалася підірвати в Києві у квітні 2019 року, а після шукала на нього компромат.

Російська спецслужба стверджує, що виконавцям диверсії обіцяли $2 тисячі, і вони вже «визнали свою провину». На відео «двоє затриманих», імовірно, Ахтемови, розповіли, як «заклали вибухівку» під ділянку труби, що здетонувала через 5 годин.