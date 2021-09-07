ФСБ Росії підозрює Джеляла в диверсії на газопроводі. Операцію нібито організувало ГУР України

Російська Федеральна служба безпеки стверджує, що заарештований в окупованому Криму заступник голови Меджлісу Наріман Джелял був учасником диверсії на газопроводі, яку нібито організувало Головне управління розвідки України в Херсоні за участю Меджлісу.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських звʼязків ФСБ.
Джелял і ще двоє підозрюваних кримських татар — Азіз і Асан Ахтемови — були затримані нібито за підрив газопроводу 23 серпня в районі кримського населеного пункту Перевальне. Джеляла вважають посібником, а Ахтемових — виконавцями.
«Організаторами диверсії є Різа Ягʼяєв-Веліулаєв, агент Головного управління розвідки України, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року [...], а також його куратори — співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби «Таврія» Віктор Зелінський», — заявили у ФСБ, зазначивши, що «диверсія була санкціонована начальником ГУР України Кирилом Будановим», якого ФСБ намагалася підірвати в Києві у квітні 2019 року, а після шукала на нього компромат.
Російська спецслужба стверджує, що виконавцям диверсії обіцяли $2 тисячі, і вони вже «визнали свою провину». На відео «двоє затриманих», імовірно, Ахтемови, розповіли, як «заклали вибухівку» під ділянку труби, що здетонувала через 5 годин.
- 3—4 вересня співробітники ФСБ затримали у Криму заступника голови Меджлісу Джеляла, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова.
- Після цього родичі та небайдужі кримчани вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі з протестом. Силовики затримали майже 50 людей, відпустивши приблизно 40 наступного дня. Незабаром правозахисна «Кримська солідарність» повідомила, що поліція відпустила всіх затриманих, крім двох родичів Ахтемових — брата і батька.
- Джелялу, Ахтемовим, Одаманову й Усеїнову висунули звинувачення в диверсії. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Заарештували їх 6 вересня.
- МЗС України висловив протест Росії, а Зеленський заявив, що це помста РФ за початок роботи «Кримської платформи».