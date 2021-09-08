Защита подала апелляцию на арест заместителя главы Меджлиса Джеляла

Адвокат крымскотатарского активиста Наримана Джеляла Николай Полозов обжаловал постановление подконтрольного России «суда» в оккупированном Симферополе об избрании меры пресечения первому заместителю главы Меджлиса.
Об этом сторона защиты сообщила в социальных медиа.
По словам Полозова, апелляционную жалобу направили в так называемый Верховный суд Крыма через Киевский районный «суд» Симферополя.
Напомним, 3 и 4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла. Позже ему выдвинули подозрение в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.
- Уже 6 сентября Киевский районный «суд» Симферополя в оккупированном Крыму арестовал Джеляла на два месяца, до 4 ноября. Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел со стороны Российской Федерации и освободить крымских татар.