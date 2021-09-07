Евросоюз осудил обыски в оккупированном Крыму и призвал Россию освободить крымских татар

Европейский Союз осудил действия российских оккупационных властей в оккупированном Крыму, которые через новые обыски и аресты в очередной раз нарушают права крымских татар. Брюссель требуют от оккупантов немедленно освободить всех незаконно задержанных людей.
Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.
В частности, они сделали акцент на последнем задержании пяти крымскотатарских лидеров Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова и еще до 50 человек.
ЕС считает задержания политически мотивированными, незаконными, и такими, которые не соответствуют международному праву. Кроме того, Евросоюз не признает применения российского законодательства в оккупированном Крыму и Севастополе.
«Крымские татары продолжают подвергаться гонениям в Крыму. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом, и прекратить нарушение прав человека в Крыму, о чем также говорилось в совместном заявлении саммита международной «Крымской платформы» от 23 августа 2021 года», — говорится в заявлении.
- 3 сентября в Крыму оккупационная «власть» задержала крымского татарина Эльдара Одаманова, а ночью 4 сентября — Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Также утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу, после чего его увезли в микроавтобусе.
- Позже Джелялу выдвинули подозрение в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел со стороны Российской Федерации и освободить крымских татар.