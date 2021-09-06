Украина обратилась в ООН из-за ареста заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел со стороны Российской Федерации и освободить крымских татар. Речь идет об аресте заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
Об этом политик написал в социальных медиа.
«Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к ООН с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины», — отметила Денисова.
Она также обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры для соблюдения прав незаконно заключенных украинцев в Крыму.
- 3 сентября в Крыму оккупационная «власть» задержала крымского татарина Эльдара Одаманова, а ночью 4 сентября — Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Также утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу, после чего его увезли на микроавтобусе.
- Позже Джелялу выдвинули подозрение в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».