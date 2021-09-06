Украина обратилась в ООН из-за ареста заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел со стороны Российской Федерации и освободить крымских татар. Речь идет об аресте заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом политик написал в социальных медиа.

«Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к ООН с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины», — отметила Денисова.

Она также обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры для соблюдения прав незаконно заключенных украинцев в Крыму.