Україна звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу Нарімана Джеляла

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля з боку Російської Федерації та звільнити кримських татар. Йдеться про арешт заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це політик написала у соціальних медіа.

«Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій. Звертаюся до ООН з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України», — зазначила Денісова.

Вона також звернулася до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідні заходи для дотримання прав незаконно ув’язнених українців в Криму.