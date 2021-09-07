Євросоюз засудив обшуки в окупованому Криму та закликав Росію звільнити кримських татар

Європейський Союз засудив дії російської окупаційної влади в окупованому Криму, яка через нові обшуки та арешти вкотре порушує права кримських татар. Брюссель вимагають від окупантів негайно звільнити всіх незаконно затриманих людей.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ.

Зокрема, вони наголосили на останньому затриманні пʼяти кримськотатарських лідерів Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова та ще до 50 людей.

ЄС вважає затримання політично вмотивованими, незаконними, й такими, що не відповідають міжнародному праву. Крім того, Євросоюз не визнає застосування російського законодавства в окупованих Криму та Севастополі.

«Кримські татари продовжують зазнавати утисків в Криму. Європейський Союз закликає Російську Федерацію виконувати свої зобов’язання, передбачені міжнародним правом, та припинити порушення прав людини мешканців Криму, про що також йшлося у спільній заяві саміту міжнародної «Кримської платформи» від 23 серпня 2021 року», — йдеться у заяві.