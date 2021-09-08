Захист подав апеляцію на арешт заступника глави Меджлісу Джеляла

Адвокат кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла Микола Полозов оскаржив постанову підконтрольного Росії «суду» в окупованому Сімферополі про обрання запобіжного заходу першому заступнику глави Меджлісу.
Про це сторона захисту повідомила у соціальних медіа.
За словами Полозова, апеляційну скаргу направлено до так званого Верховного суду Криму через Київський районний «суд» Сімферополя.
Нагадаємо, 3 та 4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали пʼятьох осіб, зокрема кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла. Пізніше йому висунули підозру в диверсії (ч. 1 ст. 281 КК РФ), йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.
- Уже 6 вересня Київський районний «суд» Сімферополя в окупованому Криму заарештував Джеляла на два місяці, до 4 листопада. Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.
- МЗС України висловило протест Росії, а Зеленський заявив, що це помста РФ за початок роботи «Кримської платформи».
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля з боку Російської Федерації та звільнити кримських татар.