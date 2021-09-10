ФСБ переквалифицировала дело заместителя главы Меджлиса Джеляла. Теперь ему грозит жесткое наказание

Федеральная служба безопасности России переквалифицировала дело заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла на более тяжкое обвинение.
Об этом сообщил в Facebook его адвокат Николай Полозов.
«Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК и г. Севастополю Нариману Джелялу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение», — отметил он.
Также после выдвинутого обвинения российские следователи допросили Джеляла. Он воспользовался правом не давать никаких показаний.
- 3-4 сентября сотрудники ФСБ задержали в Крыму заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялал, а также Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
- После этого родственники и неравнодушные крымчане вышли к зданию ФСБ в Симферополе с протестом. Силовики задержали почти 50 человек, отпустив примерно 40 на следующий день. Вскоре правозащитная «Крымская солидарность» сообщила, что полиция отпустила всех задержанных, кроме отца и еще одного брата Ахтемова.
- Джелялу, Ахтемову, Одаманову и Усеинову предъявлены обвинения в диверсии. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Арестовали их 6 сентября. В ФСБ заявили, что они принимали участие в диверсии на газопроводе.