ФСБ переквалифицировала дело заместителя главы Меджлиса Джеляла. Теперь ему грозит жесткое наказание

Федеральная служба безопасности России переквалифицировала дело заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла на более тяжкое обвинение.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Николай Полозов.

«Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК и г. Севастополю Нариману Джелялу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение», — отметил он.

Также после выдвинутого обвинения российские следователи допросили Джеляла. Он воспользовался правом не давать никаких показаний.