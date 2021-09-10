ФСБ перекваліфікувала справу заступника глави Меджлісу Джеляла. Тепер йому загрожує жорсткіше покарання

Федеральна служба безпеки Росії перекваліфікувала справу заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла на більш тяжке обвинувачення.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні під час слідчих дій в УФСБ по РК і м. Севастополю Наріману Джелялу було предʼявлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 281 КК РФ, тобто в скоєнні диверсії. Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріману діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, чим посилило звинувачення», — зазначив він.

Також після висунутого звинувачення російські слідчі допитали Джеляла. Він скористався правом не давати жодних свідчень.