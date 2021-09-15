Адвокат: Заступника глави Меджлісу Джеляла поставили на облік як «схильного до тероризму»

Затриманого в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла у слідчому ізоляторі поставили на облік як «схильного до вчинення терористичних та екстремістських злочинів».

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов.

«Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що він поставлений на облік як особа, схильна до вчинення терористичних і екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття, як презумпція невинності. Звичайно ж, усі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати», — написав адвокат.

За словами Полозова, Джелял виглядає добре, на здоров’я не скаржиться. Його тримають у так званому спецблоці, де обмежена взаємодія не лише із зовнішнім світом, але й з іншими ув’язненими.

Також, за словами адвоката, Джелял перебуває у двомісній камері, яку ділить з ще одним арештантом — фігурантом справи релігійної організації «Свідки Єгови». Стосунки з сусідом по камері рівні, ніяких конфліктів немає. Однак сама камера не обладнана холодильником і телевізором.

Джелял розповів, що тюремні лікарі оглянули його і зробили щеплення від віспи та гепатиту, пояснивши йому це тим, що в цій установі «багато всякої зарази і необхідно себе убезпечити».