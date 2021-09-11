«Арешт — помста за участь у «Кримській платформі». Адвокат Джеляла опублікував його лист

Заарештований в окупованому Криму заступник голови Меджлісу Наріман Джелял передав своєму адвокату відкритого листа. У ньому він заявив, що арешт — це помста російської влади за його участь у «Кримській платформі».
Лист опублікував адвокат Микола Полозов.
«Мій арешт акурат після повернення з «Кримської платформи», де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками і близькими по духу друзями тільки доводить мстивий характер російської влади. Вона як і раніше демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи», — сказано в листі.
Джелял зазначив, що був готовий до переслідувань з боку РФ і не відступатиме від переконань. Він продовжить боротьбу в увʼязненні.
«Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його проводив, між іншим сказав: «Ваша зброя — слово. А це набагато небезпечніше». Так що моя «зброя» зі мною. Моє слово зі мною», — зазначив Джелял.
- 3 та 4 вересня ФСБ РФ в Криму затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм предʼявили звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла на більш тяжке обвинувачення.