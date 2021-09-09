Голова Меджлісу закликав підписантів «Кримської платформи» відреагувати на масові затримання кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента Володимира Зеленського та глав держав-учасниць «Кримської платформи» із закликом терміново провести консультації з питання затримань і обшуків у Криму.
Відповідну заяву він оприлюднив у соціальних медіа.
Лідер кримських татар зазначив, що на півострові розгортається чергова хвиля масових репресій і переслідувань корінного народу. Ідеться про затримання кримчан 3 та 4 вересня: Ельдара Одаманова, Асана й Азіза Ахтемових, Шевкета Усеінова і Нарімана Джеляла.
Масові обшуки й арешти в Криму продовжилися і 8 вересня — затримали і вивезли в невідомому напрямку голову місцевого меджлісу села Молодіжне Ельдара Менсеїтова.
Чубаров вказує, що такі дії окупантів є перевіркою на міцність і рішучість держав-учасниць «Кримської платформи» і підписантів Кримської декларації. Саме тому Меджліс кримськотатарського народу закликає до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках «Кримської платформи».
- Увечері 8 вересня в окупованому Криму силовики з ФСБ відпустили Ельдара Менсеїтова, який був свідком у справі Мустафи Джемілєва.
- Перед цим, 6 вересня, Київський районний «суд» Сімферополя в окупованому Криму заарештував Нарімана Джеляла на два місяці — до 4 листопада. Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.
- МЗС України висловило протест Росії, а Зеленський заявив, що це помста РФ за початок роботи «Кримської платформи».
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля з боку Російської Федерації та звільнити кримських татар.