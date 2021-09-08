У Криму російські силовики затримали колишнього члена Меджлісу. Він був свідком у справі Джемілєва

В окупованому Криму російські силовики затримали Ельдара Менсеїтова — колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району.
Про це повідомляє правозахисна «Кримська солідарність».
Один з очевидців розповів, що за будинком Менсеїтова в селищі Молодіжне стежили дві машини, а ближче до ночі до будинку приїхала «газель» і два автомобілі. Після цього Менсеїтова відвезли у невідомому напрямку. Поки ні Менсеїтов, ні члени його сімʼї на дзвінки не відповідають.
Правозахисники зазначають, що в червні Менсеїтов у суді окупованого Армянська давав свідчення як свідок захисту у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого заочно судять у Криму.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова підтвердила факт затримання і заявила, що Росія такими репресіями відповідає на початок роботи «Кримської платформи». Раніше те саме заявляв президент Володимир Зеленський.
- 3—4 вересня співробітники ФСБ затримали у Криму заступника голови Меджлісу Джеляла, а також Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова.
- Після цього родичі та небайдужі кримчани вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі з протестом. Силовики затримали майже 50 людей, відпустивши приблизно 40 наступного дня. Незабаром правозахисна «Кримська солідарність» повідомила, що поліція відпустила всіх затриманих, крім батька та ще одного брата Ахтемових.
- Джелялу, Ахтемовим, Одаманову й Усеїнову висунули звинувачення в диверсії. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Заарештували їх 6 вересня. У ФСБ заявили, що вони брали участь у диверсії на газопроводі.