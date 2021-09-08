В Крыму российские силовики задержали бывшего члена Меджлиса. Он был свидетелем по делу Джемилева

В оккупированном Крыму российские силовики задержали Эльдара Менсеитова — бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.

Об этом сообщает правозащитная «Крымская солидарность».

Один из очевидцев рассказал, что за домом Менсеитова в поселке Молодежное следили две машины, а ближе к ночи к дому приехала «газель» и два автомобиля. После этого Менсеитова увезли в неизвестном направлении. Пока ни Менсеитов, ни члены его семьи на звонки не отвечают.

Правозащитники отмечают, что в июне Менсеитов в суде оккупированного Армянска давал показания в качестве свидетеля защиты по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которого заочно судят в Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова подтвердила факт задержания и заявила, что Россия таким репрессиями мстит за начало работы «Крымской платформы». Ранее это же заявлял президент Владимир Зеленский.