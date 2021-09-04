У Криму затримали 40 кримських татар. Вони намагалися дізнатися про долю затриманих співвітчизників

У Сімферополі в окупованому Росією Криму силовики затримали 40 осіб, котрі прийшли під будівлю ФСБ РФ, щоб дізнатися, де перебувають викрадені кримські татари .

Про це у Facebook проінформувала спільнота «Кримська солідарність».

«Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка в Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки. Так само було затримано двох цивільних журналістів «Кримської солідарності», — йдеться у повідомленні.

Правозахисники уже почали публікувати прізвища затриманих, усі вони — кримські татари.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що поліцейські насильно завантажують в автобуси кримських татар, котрі намагаються дізнатися про долю заарештованих пʼятьох співвітчизників.

Нагадаємо, 3 вересня в Криму окупаційна «влада» затримала кримського татарина Ельдара Одаманова, а вночі 4 вересня — Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова. Також вранці 4 вересня російські силовики прийшли з обшуком до першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, після чого його вивезли мікроавтобусом. Після обшуку в будинку Джеляла прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нові затримання на окупованому півострові повʼязані з початком роботи «Кримської платформи», а Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через чергові незаконні обшуки і затримання в окупованому Криму.