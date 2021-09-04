У Криму затримали 40 кримських татар. Вони намагалися дізнатися про долю затриманих співвітчизників

У Сімферополі в окупованому Росією Криму силовики затримали 40 осіб, котрі прийшли під будівлю ФСБ РФ, щоб дізнатися, де перебувають викрадені кримські татари .
Про це у Facebook проінформувала спільнота «Кримська солідарність».
«Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка в Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки. Так само було затримано двох цивільних журналістів «Кримської солідарності», — йдеться у повідомленні.
Правозахисники уже почали публікувати прізвища затриманих, усі вони — кримські татари.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що поліцейські насильно завантажують в автобуси кримських татар, котрі намагаються дізнатися про долю заарештованих пʼятьох співвітчизників.
Нагадаємо, 3 вересня в Криму окупаційна «влада» затримала кримського татарина Ельдара Одаманова, а вночі 4 вересня — Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова. Також вранці 4 вересня російські силовики прийшли з обшуком до першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, після чого його вивезли мікроавтобусом. Після обшуку в будинку Джеляла прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальне провадження.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що нові затримання на окупованому півострові повʼязані з початком роботи «Кримської платформи», а Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через чергові незаконні обшуки і затримання в окупованому Криму.
- Росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна й більшість країн світу.
- Після анексії Криму, за даними правозахисників міжнародної організації Human Rights Watch, ситуація з правами людини на півострові значно погіршилася. Під різними приводами, зокрема боротьби з екстремізмом, влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові, особливо кримських татар.