В Крыму задержали 40 крымских татар. Они пытались узнать о судьбе задержанных соотечественников

В Симферополе в оккупированном Россией Крыму силовики задержали 40 человек, которые пришли под здание ФСБ РФ, чтобы узнать, где находятся похищенные крымские татары.
Об этом в Facebook проинформировало сообщество «Крымская солидарность».
«У здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Так же были задержаны двое гражданских журналистов «Крымской солидарности», — говорится в сообщении.
Правозащитники уже начали публиковать фамилии задержанных, все они — крымские татары.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что полицейские насильно загружают в автобусы крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пятерых соотечественников.
Напомним, 3 сентября в Крыму оккупационная «власть» задержала крымского татарина Эльдара Одаманов, а ночью 4 сентября — Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Также утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джеляла, после чего его увезли на микроавтобусе. После обыска в доме Джеляла прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связанные с началом работы «Крымской платформы», а Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за очередных незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму.
- Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
- После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.