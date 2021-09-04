В Крыму задержали 40 крымских татар. Они пытались узнать о судьбе задержанных соотечественников

В Симферополе в оккупированном Россией Крыму силовики задержали 40 человек, которые пришли под здание ФСБ РФ, чтобы узнать, где находятся похищенные крымские татары.

Об этом в Facebook проинформировало сообщество «Крымская солидарность».

«У здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Так же были задержаны двое гражданских журналистов «Крымской солидарности», — говорится в сообщении.

Правозащитники уже начали публиковать фамилии задержанных, все они — крымские татары.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что полицейские насильно загружают в автобусы крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пятерых соотечественников.

Напомним, 3 сентября в Крыму оккупационная «власть» задержала крымского татарина Эльдара Одаманов, а ночью 4 сентября — Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Также утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джеляла, после чего его увезли на микроавтобусе. После обыска в доме Джеляла прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связанные с началом работы «Крымской платформы», а Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за очередных незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму.