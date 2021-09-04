МинВОТ: Отказ России освободить захваченных людей — это основание усилить международные санкции

Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что отказ России освободить незаконно захваченных в Крыму и на Донбассе людей — это основание для того, чтобы усилить международные санкции против РФ.
Так он прокомментировал обыски и задержания в Крыму пятерых человек, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщила пресс служба Минреинтеграции.
«Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО», — заявил Резников.
Министр назвал эти задержания «заоблачным цинизмом» России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека в оккупированном Крыму.
«Нариман Джелялов был участником саммита «Крымской платформы». Обыски и задержания — это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это — пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержки Украины. Возникает вопрос — как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ», — спрашивает чиновник.
Он отметил, что все причастные к преступлениям будут установлены и рано или поздно наказаны.
Также Резников напомнил, что 18 августа 2021 года Кабмин одобрил 2 пакета санкций к судьям РФ и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения в Крыму.
- В ночь с 3 на 4 сентября сотрудники ФСБ задержали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля его забрали в Управление ФСБ РФ.
- Ранее прокуратура Крыма и правозащитные организации направили в Международный уголовный суд жалобу на незаконное перемещение крымских заключенных.
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