«Арест — месть за участие в «Крымской платформе». Адвокат Джеляла опубликовал его письмо

Арестованный в оккупированном Крыму заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял передал своему адвокату открытое письмо. В нем он заявил, что арест — это месть российской власти за его участие в «Крымской платформе».

Письмо опубликовал адвокат Николай Полозов.

«Мой арест аккурат после возвращения с «Крымской платформы», где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти. Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства», — сказано в письме.

Джелял отметил, что был готов к преследованиям со стороны РФ и не поступится убеждениями. Он продолжит борьбу в заключении.

«Во время обыска в моем доме сотрудник его производивший между прочим сказал: «Ваше оружие — слово. А это гораздо опаснее». Так что мое «оружие» со мной. Мое слово со мной», — отметил Джелял.