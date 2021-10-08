Адвокат: Заступника голови Меджлісу Джеляла перевезли в психіатричну лікарню

Заарештований в окупованому Криму заступник голови Меджлісу Наріман Джелял перевезений з СІЗО Сімферополя у 15 відділення Кримської психіатричної лікарні № 1.
Про це повідомив адвокат Джеляла Микола Полозов.
За його словами, у зазначеному відділенні зазвичай проводять стаціонарну психолого-психіатричну експертизу. Сам Джелял раніше відмовився її проходити, оскільки підстав для її призначення не було. Полозов зазначив, що призначення експертизи проводиться, коли є сумнів в осудності підозрюваного. Він вважає, що Джеляла відправили на каральну психіатрію.
Його в лікарні, однак, відвідала адвокат Еміне Авамілєва. Він розповів їй, що експертиза триватиме від 21 до 28 днів.
Захист оскаржить рішення про проведення експертизи.
- 3 та 4 вересня ФСБ РФ в Криму затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм предʼявили звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла на більш тяжке обвинувачення.
- 23 вересня Джеляла звинуватили у зберіганні, передачі та носінні вибухових речовин.