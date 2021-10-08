Адвокат: Заместителя главы Меджлиса Джеляла перевезли в психиатрическую больницу

Арестованный в оккупированном Крыму заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял перевезен из СИЗО Симферополя в 15 отделение Крымской психиатрической больницы № 1.

Об этом сообщил адвокат Джеляла Николай Полозов.

По его словам, в указанном отделении обычно проводят стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Сам Джелял ранее отказался ее проходить, поскольку оснований для ее назначения не было. Полозов отметил, что назначение экспертизы проводится, когда есть сомнение во вменяемости подозреваемого. Он считает, что Джеляла отправили на карательную психиатрию.

Его, однако, в больнице посетила адвокат Эмине Авамилева. Он рассказал ей, что экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней.

Защита обжалует решение о проведении экспертизы.